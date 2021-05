Pagelle Gazzetta: Kessie monumentale, molto bene anche Theo, Calhanoglu e Saelemaekers

Con la doppietta su calcio di rigore, il voto più alto nelle pagelle odierna della Gazzetta dello Sport non poteva non andare a Franck Kessie: oltre ai due gol, l'ivoriano è stato monumentale in mezzo al campo e per questo la Rosea gli ha dato addirittura 9. Molto bene (7) anche Theo Hernandez, Calhanoglu e Saelemaekers, mentre hanno preso mezzo voto in meno Calabria, Kjaer, Meité e Daloti. Sufficienza piena per tutti gli altri, tranne che per Bennacer che ha preso 5,5 (qualche errore di troppo in fase di impostazione).