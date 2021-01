Rafael Leao, secondo le pagelle stilate dalla Gazzetta dello Sport, è stato il migliore in campo nel match tra Milan e Torino. Voto 7 per il portoghese, che sblocca il match e gioca con qualità e intensità. Benissimo anche Kjaer, Hernandez, Kessié e Brahim Diaz (7 anche per loro), così come Donnarumma, Calabria e Romagnoli (voto 6.5). Sufficienza piena per il resto della squadra.