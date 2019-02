Pagelle Gazzetta - Piatek il migliore, risveglio Calhanoglu, bene Rodriguez

Piatek (voto 8) è stato il migliore in campo, secondo La Gazzetta dello Sport, nel match di ieri tra Atalanta e Milan. Il polacco (6 gol in 5 partite) "trasforma in oro tutto quello che gli passa dai piedi". Ottima anche la prestazione di Calhanoglu e Calabria (7 per entrambi). Il turco realizza "un gol che mancava da una vita", mentre il giovane terzino è in un "momento di grazia". Bene anche Musacchio e Romagnoli, così come Bakayoko, Kessié e Paquetà (6.5 per loro). Sufficienza piena per Rodríguez, Suso e Cutrone. Male, invece, Donnarumma (voto 5.5), che "non è immune da colpe" sul gol di Freuler.