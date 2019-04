Pagelle Gazzetta - Reina super, Bakayoko centro di gravità

Solo giudizi positivi e nessuna insufficienza. La Gazzetta dello Sport premia i rossoneri dopo la vittoria contro la Lazio. Il migliore in campo, secondo la rosea, è stato Reina (voto 7), che dopo 3 minuti salva il risultato su Immobile: una "parata che non manda in apnea il Milan subito". Ottima anche la prestazione di Bakayoko (7 anche per lui), "sempre più centro di gravità". Bene anche Calabria, Zapata, Musacchio, Calhanoglu, Borini e Piatek (6.5 per loro), voto 6 per tutti gli altri.