Pagelle Gazzetta: Suso il migliore, bene Duarte e Theo. Deludono Kessie e Castillejo

Per La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina, il migliore in campo ieri sera contro la Spal nelle file rossonere è stato Suso, il quale ha deciso il match con un bel gol su punizione: per lo spagnolo ecco un 7 in pagella. Buona prestazione (6,5), poi, anche di Duarte e Theo Hernandez, mentre hanno preso la sufficienza piena (6) Donnarumma, Musacchio, Romagnoli, Benncaer, Piatek, Calhanoglu e Calabria. Mezzo voto in meno per Paquetà, hanno invece deluso sia Kessie (troppi errori) che Castillejo (che gol sbagliato nel primo tempo), i quali si sono meritati un 5.