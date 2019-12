Pagelle Gazzetta: tanti voti positivi, Suso unica insufficienza. Theo il migliore

Grazie alla bella prestazione, nonostante lo 0-0 finale, ci tanti voti positivi nelle pagelle della Gazzetta dello Sport all'indomani del match casalingo contro il Sassuolo: il migliore, secondo la Rosea, è stato Theo Hernandez, devastante sulla fascia sinistra (7). Stesso voto per Leao, che è stato in campo solo 15', ma che ha colpito una traversa e un palo, e Bonaventura, mentre hanno preso mezzo voto in meno Donnarumma, Romagnoli, Paquetà, Piatek e Calhanoglu. 6 per tutti gli altri, tranne che per Suso, il quale ha preso 5 (unica insufficienza).