Pagelle Gazzetta: Tomori un muro, Saelemaekers incisivo. Calhanoglu delude

Fikayo Tomori e Alexis Saelemaekers, secondo La Gazzetta dello Sport, sono i due giocatori rossoneri che si meritano il voto più alto in pagella: 6,5 per entrambi. Il primo è stato il solito muro in difesa, mentre il belga è stato incisivo in fase offensiva. Sufficienza piena (6) per quasi tutti gli altri, tranne che per Castillejo (5,5), Meite (5, pasticcia sul gol di Pogba) e Calhanoglu (5, altra prestazione deludente).