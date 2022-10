Pagelle Gazzetta: Tonali e Thiaw decisivi, bene l'impatto di Rebic. Delude Adli

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nelle pagelle odierne della Gazzetta all''indomani della sfida del Milan contro il Verona, il voto più alto spetta a Sandro Tonali e Malick Thiaw, entrambi decisivi nella vittoria dei rossoneri: il centrocampista ha segnato il gol vittoria, mentre il tedesco, al suo esordio assoluto con la maglia del Diavolo, ha compiuto due interventi difensivi fondamentali nel finale di partita. Per entrambi un bel 7. Mezzo voto in meno, ma prestazione assolutamente positiva, di Rebic, il quale ha avuto un ottimo impatto sulla gara quando è entrato in campo ad inizio ripresa, e di Leao. Sufficienza piena per Tomori, Diaz, Pobega e Bennacer, mentre hanno preso 5,5 Tatarusanu, Kalulu, Theo Hernandez, Krunic e Origi. Il voto più basso (5) è stato infine dato a Gabbia, Giroud e Adli, il quale non ha convinto alla sua prima da titolare con la maglia del Milan.