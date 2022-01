Pagelle Gazzetta: Tonali è uno spettacolo, nessuna insufficienza tra i rossoneri

Non ci sono insufficienze tra i rossoneri nelle pagelle odierne della Gazzetta dello Sport. Il premio di migliore in campo va a Sandro Tonali, autore di una prestazione incredibile in mezzo al campo: per lui un meritatissimo 7,5. Molto bene (7) anche Maignan, Diaz, Messias, Giroud e Leao, mentre hanno preso mezzo voto in meno Florenzi, Theo Hernandez, Krunic e Bakayoko. 6 infine per tutti gli altri (Kalulu, Gabbia, Saelemakers e Ibrahimovic).