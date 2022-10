Pagelle Gazzetta: Tonali, Gabbia, Bennacer e Leao i migliori, CDK unico insufficiente

MilanNews.it

I voti più alti nelle pagelle odierne della Gazzetta dello Sport dopo la vittoria del Milan contro la Dinamo Zagabria sono per Tonali, Bennacer, Gabbia e Leao: tutti e quattro hanno preso 7,5. Molto bene (7) anche Giroud, in gol su rigore, mentre si sono meritati un bel 6,5 Tatarusanu, Kalulu, Kjaer, Theo Hernandez e Rebic. Sufficienza piena per tutti gli altri, tranne che per De Ketelaere (5), che ha deluso anche ieri sera.