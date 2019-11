Pagelle Tuttosport - Bene Krunic, bocciati Rebic e Piatek

Anche Tuttosport premia Bonaventura con un 7 in pagella. "Che gioia rivederlo in gol - si legge - dopo tutto quello che ha passato". Bene anche Krunic (voto 6.5), che "sta dimostrando di meritarsi una maglia da titolare". Sufficienza piena per Donnarumma, Conti, Musacchio, Kessié e Paquetà, poi solo voti negativi. Romagnoli si becca un 5.5, così come Biglia. Ma i peggiori sono Rebic e Piatek (4.5 per entrambi). Il croato "non approfitta della chance: la sua prima da titolare scivola via senza squilli e con un clamoroso errore sotto porta". Il polacco, invece, appare "molle, fiacco, incapace di sfruttare almeno due nitide occasioni".