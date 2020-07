Pagelle Tuttosport - Bennacer e Kessié prestazioni super

Secondo le pagelle stilate da Tuttosport, Bennacer e Kessié sono stati i migliori in campo contro la Lazio. Voto 7.5 per l’algerino, che gioca tanti palloni, "ne intercetta anche parecchi e li gestisce bene". Stessa valutazione per l’ivoriano, autore di una "prestazione super". Ottime anche le performance di Theo Hernandez, Bonaventura, Calhanoglu, Ibrahimovic e Rebic (voto 7 per loro), mezzo punto in meno (6.5) per Conti, Kjaer, Romagnoli, Saelemaekers e Paquetà. Sufficienza piena, infine, per Donnarumma.