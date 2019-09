Pagelle Tuttosport: Biglia non cambia mai passo, delude Paquetà da trequartista. Solo cinque sufficienze

Nonostante il successo per 1-0 contro il Verona, secondo Tuttosport, nelle file rossonere sono solo cinque i giocatori ad essersi meritati la sufficienza: Gigio Donnarumma ha infatti preso 6,5, mentre il 6 è stato dato a Musacchio, Rodriguez, Suso e Kessie. Mezzo voto in meno invece per Calabria, Romagnoli, Calhanoglu, Rebic e Piatek. I peggiori in campo sono stati Biglia e Paquetà che hanno preso 5: il regista argentino non ha mai cambiato passo, mentre il brasiliano ha fallito nel ruolo di trequartista.