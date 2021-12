Pagelle Tuttosport - Bomber Kessie, male Messias e Tomori

Franck Kessie è stato il migliore in campo del Milan secondo le pagelle stilate da Tuttosport dopo la gara di Empoli. Voto 7.5 per il giocatore ivoriano, che “conferma le sue qualità realizzative”. Ottima anche la prestazione di Romagnoli (7 per lui), in grande spolvero Florenzi, Tonali e Bennacer (6.5 per loro). Sufficienza piena per gli altri rossoneri, tranne che per Messias (5.5), Bakayoko e Tomori (voto 5 per entrambi).