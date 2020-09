Tuttosport premia Calhanoglu con un 7.5 in pagella dopo la prestazione offerta contro lo Shamrock Rovers. Ottima anche la prova di Ibrahimovic (voto 7), così come quella di Gigio Donnarumma (7 anche per lui). Voto 6.5 per Bennacer, 6 pieno per tutti gli altri. L’unica insufficienza è per Gabbia, il quale commette "alcune letture sbagliare che potevano essere decisive".