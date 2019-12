Pagelle Tuttosport: Conti, che partita! Theo segna ancora, Piatek delude

Nelle pagelle di Tuttosport dopo il match di ieri tra Parma e Milan, nelle file rossonere il giocatore che ha preso il voto più alto è stato Andrea Conti, il quale non ha mai sofferto Gervinho e per questo si è meritato un bel 7. Mezzo voto in meno, ma prova altrettanto positiva, di Musacchio, che si è spinto anche parecchio in avanti, e Theo Hernandez, che invece ha segnato il suo terzo gol stagionale. Sufficienza per tutti gli altri, tranne che per Bonaventura (5,5), Leao (5,5) e Piatek (5, altra prestazione deludente del polacco).