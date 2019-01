Pagelle Tuttosport - Cutrone il migliore, Reina decisivo

Patrick Cutrone (voto 8) è stato il migliore in campo nella gara di ieri secondo Tuttosport. Il giovane bomber rossonero "decide il match nei supplementari, prima con un gol di rapina da centravanti puro e poi con un tenero pallonetto al volo". Ottima anche la prestazione di Reina (7.5), che "nella ripresa tiene a bada diversi palloni insidiosi e nei supplementari compie un miracolo su Kownacki". Bene anche Conti (voto 7), così come i due centrali Zapata e Romagnoli (6.5 per entrambi). Sufficienza piena per Abate, Kessié, Bakayoko, Paquetà, Borini, Laxalt e Higuain. Male Calhanoglu (5.5), "assolutamente fastidioso per più di un’ora. Qualcosa meglio nell’ultima parte del match, specie l’assist per Cutrone". Negativa anche la prova di Castillejo (5) e Rodríguez (stesso voto).