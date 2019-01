Pagelle Tuttosport: Donnarumma decisivo, Bakayoko un gigante, Abate bene da centrale. Calhanoglu, troppi errori

Secondo Tuttosport, è stato Gigio Donnarumma il migliore in campo ieri contro il Genoa: il giovane portiere milanista ha infatti compiuto alcune parate decisive e per questo si è meritato un bel 7,5 in pagella. Mezzo voto in meno, invece, per Abate, che ha fatto bene anche da centrale di difesa dopo l'infortunio di Zapata, Bakayoko (un gigante in mezzo al campo) e Suso, il quale ha chiuso il match con il suo gol. 6,5, poi, per Musacchio, Paquetà, Conti e Borini. Due le insufficienze: Rodriguez (5,5) e Calhanoglu (5, troppi errori).