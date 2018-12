Pagelle Tuttosport: Donnarumma e Zapata i migliori, male gli attaccanti. Bakayoko si becca due gialli in tre minuti

Secondo Tuttosport, i migliori in campo ieri sera nelle file rossonere contro il Bologna sono stati Donnarumma e Zapata, i quali si sono meritati un bel 6,5. Sufficienza piena (6) per Calabria e Romagnoli, mentre hanno preso mezzo voto in meno Suso e Castillejo. Prova deludente invece di Rodriguez, Kessie, Calhanoglu, Cutrone e Higuain (5 per tutti), ma il titolo di peggiore in campo spetta a Bakayoko (4,5), che si è beccato due gialli in tre minuti.