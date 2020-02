Pagelle Tuttosport - Gabbia sicuro, errore Romagnoli

Tuttosport premia Rebic con 7 in pagella. Il portiere - si legge - "entra ed è subito provvidenziale e nel finale salva tutto sulla deviazione sotto porta di Caceres". Bene anche Matteo Gabbia (voto 6.5), così come Bennacer (6.5 pure per lui). Sufficienza piena per Conti, Theo Hernandez, Kessié, Castillejo, Calhanoglu, Rebic e Ibrahimovic. Male Donnarumma e Musacchio (5.5 per entrambi), ma il peggiore è Romagnoli (voto 5), che "rovina tutto commettendo un rischiosissimo intervento su Cutrone da cui nasce il rigore del pareggio".