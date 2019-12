Pagelle Tuttosport: Gigio decisivo, bene anche Theo e Leao. Bennacer deludente

Secondo Tuttosport, il migliore in campo ieri pomeriggio nelle file rossonere contro il Sassuolo è stato Gigio Donnarumma, che ha salvato in due occasioni la porta rossonera: il giovane portiere milanista si è meritato un bel 7. Mezzo voto in meno, ma prova altrettanto convincente, per Theo Hernandez e Leao, mentre Conti, Romagnoli, Bonaventura, Piatek e Calhanoglu hanno preso 6. 5,5 per Musacchio, Kessie, Paquetà e Suso, ma il voto più basso è stato dato a Bennacer (5), il quale ha deluso in mezzo al campo.