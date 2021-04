Pagelle Tuttosport - Gigio e Kjaer si salvano, Tomori e Mandzukic i peggiori

Donnarumma (voto 6.5) è l’unico rossonero, secondo Tuttosport, a salvarsi davvero dalla disfatta dell’Olimpico. Sufficienza anche per Kjaer, poi solo giudizi negativi. Tomori e Mandzukic (4.5 per entrambi) sono i peggiori, ma non fanno meglio Hernandez, Bennacer, Kessie, Rebic, Diaz e Leao (voto 5 per loro). Mezzo punto in più, ma comunque insufficienti, per Calabria, Saelemaekers e Calhanoglu.