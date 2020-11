Pagelle Tuttosport: Gigio, Kjaer, Bennacer e Rebic i migliori. Delude Hauge

Secondo Tuttosport, ieri sera contro il Lille i migliori in campo nelle file rossonere sono stati Gigio Donnarumma e Ismael Bennacer: per entrambi un bel 6,5 in pagella. Stesso voto anche per Kjaer e Rebic, autore di un altro assist dopo quello di domenica a Ibrahimovic contro il Napoli. Sufficienza piena (6) per Dalot, Hernandez, Tonali, Diaz e Colombo, mentre hanno preso 5,5 Gabbia, Calhanoglu e Krunic. Il voto più basso è stato invece dato ad Hauge, il quale è stato troppo impreciso in avanti.