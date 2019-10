Pagelle Tuttosport: Gigio tiene a galla il Milan, tante insufficienze tra i rossoneri

Ieri sera contro la Roma, second Tuttosport, il migliore in campo del Milan è stato Gigio Donnarumma, il quale ha tenuto a galla i rossoneri con le sue parate e per questo si è meritato un bel 7 in pagella. Ci sono poi solo altre quattro sufficienze, cioè Theo Hernandez, Bennacer, Calhanoglu e Piatek, che hanno preso 6. Mezzo voto in meno per Romagnoli, mentre Conti, Calabria, Musacchio, Paquetà, Kessie e Leao hanno preso 5. I voti più passi sono stati invece dati a Biglia e Suso (4,5): l'argentino ha perso troppi palloni in mezzo al campo, mentre lo spagnolo non ha mai cambiato passo.