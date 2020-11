Pagelle Tuttosport: Ibra dominatore assoluto, Kessie padrone del centrocampo. Theo e Rebic, che assist

Nelle pagelle di Tuttosport dopo la vittoria di ieri del Milan contro il Napoli, il voto più alto è stato dato ovviamente ad Ibrahimovic, assoluto dominatore in campo e autore di una doppietta: lo svedese ha preso 8! Ottima prestazione (7) anche di Donnarumma (grande parata su Mertens nel primo tempo), Hernandez (assist al bacio per il primo gol di Ibra), Kessie (padrone del centrocampo) e Calhanoglu (vivace e ispirato). 6,5 per Kjaer, Bennacer, Rebic (autore dell'assist per la seconda rete di Ibra) e Hauge, il quale nel finale ha siglato il suo primo gol in Serie A. Sufficienza piena per tutti gli altri, tranne che per Saelemakers che ha preso 5,5.