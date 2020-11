Pagelle Tuttosport - Ibra infinito, Calabria peggiore in campo

Il quotidiano Tuttosport premia Ibrahimovic con un 6.5 dopo la prova offerta con il Verona. Zlatan è il migliore dei suoi, un giocatore "infinito", in grado di reagire ai suoi stessi errori. Bene anche Rebic, che "mette in mezzo tantissimi palloni interessanti", e Gabbia, il quale "gioca una buona gara" (6.5 per entrambi). Sufficienza piena per Donnarumma, Kjaer, Kessié, Saelemaekers, Leao e Diaz, poi tante bocciature. A cominciare da Calhanoglu (voto 5), che, come Bennacer (5 anche per l’algerino), va in difficoltà contro il Verona. Male pure Theo Hernandez (5), ma il peggiore, secondo Tuttosport, è Calabria: voto 4.5 per il terzino rossonero, che gioca una "gara tutta in sofferenza".