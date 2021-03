Pagelle Tuttosport: Kjaer muro invalicabile, Kessie vero leader. Leao, serve più cattiveria

Secondo Tuttosport, il migliore in campo ieri sera nelle file rossonere contro il Manchester United è stato Simon Kjaer che si è meritato un bel 7,5: in difesa è stato un muro invalicabile, ma è stato decisivo anche in fase offensiva, segnando nel recupero il gol dell'1-1. In mezzo al campo altra grande prestazione da leader di Kessie (7), mentre hanno preso mezzo voto in meno Calabria, Tomori, Meite e Krunic. Sufficieza (6) per tutti gli altri, tranne che per Donnarumma (sul gol degli inglesi rimane a metà strada) e Leao (deve giocare con più cattiveria, la stessa con cui si è conquistato il corner nel finale).