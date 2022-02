Pagelle Tuttosport: Leao il migliore, Tonali una sicurezza. Rebic ancora indietro di condizione

Secondo Tuttosport, è stato ovviamente Rafael Leao il migliore in campo nella sfida di ieri del Milan contro la Sampdoria: il giovane attaccante portoghese, autore del gol vittoria, ha preso un bel 7,5. Buona partita (6,5) anche di Maignan, Calabria e Tonali, diventato ormai una sicurezza in mezzo al campo. Sufficienza piena per tutti gli altri, tranne che per Kessie (5,5) e Rebic (5, ancora indietro di condizione).