Pagelle Tuttosport: Leao non ne azzecca una, Maignan salva il Milan e Giroud segna sempre

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Nelle pagelle odierne di Tuttosport, il voto più alto nelle file rossonere all'indomani della sfida contro la Salernitana è per Maignan (7) che ha salvato il Milan su Dia nel primo tempo e su Piatek nella ripresa. 6,5 per Bennacer e Giroud, in gol anche ieri sera contro i campani. Sufficienza piena per Kalulu, Krunic, THeo, Diaz e Ibrahimovic, mentre hanno preso 5,5 Thiaw, Saelemaekers, De Ketelaere e Origi. Deludenti infine le prestazioni di Tomori e Leao (5): il difensore inglese sbaglia sul gol subito, mentre il portoghese non ne ha azzeccata una.