Pagelle Tuttosport - Leao spacca il match, Giroud è mister doppietta

È Giroud, secondo le pagelle stilate da Tuttosport, il migliore in campo nel match contro la Lazio. Voto 8 per il francese, autore di un’altra doppietta dopo quella che ha steso l’Inter nel derby. Stesso voto per Leao, ieri autore di un gol e un assist. Ottima anche la prova di Brahim Diaz (7.5), così come le performance di Theo Hernandez e Tonali (voto 7 per entrambi). Un bel 6.5 per Kalulu, Romagnoli, Kessie, Messias e Saelemaekers, sufficienza piena per il resto della squadra.