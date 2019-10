Pagelle Tuttosport - Male Calha e Piatek, Leao e Theo i migliori

Poche sufficienze e tanti giudizi negativi. Ecco le pagelle del quotidiano Tuttosport, che boccia - senza se e senza ma - i vari Calabria, Calhanoglu e Piatek. Voto 4 per loro, i peggiori di Genoa-Milan secondo il noto quotidiano. Male anche Duarte e Suso (5 per entrambi), con lo spagnolo che "non si schioda dall’abituale insufficienza (e inutilità sostanziale)". Insufficienti anche le prestazioni di Reina e Bonaventura (5.5. per loro), mentre si salvano Romagnoli, Kessié e Biglia (voto 6). Stessa valutazione per Paquetà ("Brio e fantasia, la squadra si accende"), mezzo punto in più per Theo Hernandez ("La progressione del gol dimostra che c’è da usarlo con continuità") e Leao ("Non ci voleva un genio per capire che deve giocare").