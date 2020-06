Pagelle Tuttosport - Muro Donnarumma, Rebic il peggiore

Tuttosport premia Donnarumma con un 6.5 dopo l’ottima prova offerta nella gara di Coppa Italia contro la Juventus. Stesso voto anche per Romagnoli, Kjaer e Bonaventura: il capitano gioca con la "solita sicurezza", mentre il danese "sfiora il gol partita nel finale". Jack, invece, che non gradisce la sostituzione, "sembrava tra i più in palla nel tentativo di rendere più frizzantina la manovra rossonera". Sufficienza per Calhanoglu, bocciati i due terzini, Conti (voto 5) e Calabria (5.5), così come la coppia di mediani composta da Kessié e Bennacer (5.5 per entrambi). Deludono anche Paquetà (5 per lui) e Leao (5.5). Ma il peggiore è Rebic (voto 4), che lascia il Milan in dieci per quasi tutta la partita.