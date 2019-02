Pagelle Tuttosport - Musacchio in forma, Suso insufficiente

Il quotidiano Tuttosport premia Piatek con un 9 in pagella. Il polacco realizza "il gol dell’anno per il Milan". Ottima la prova di Musacchio (voto 7), che "sta rendendo come mai in passato". Bene anche Romagnoli e Calhanoglu (6.5 per entrambi), così come Calabria, Rodríguez, Bakayoko, Paquetà e Cutrone (voto 6 per loro). Male Kessié, che "si mangia un gol pazzesco di testa", e Suso (5 per entrambi). Stesso voto per Donnarumma, che sbaglia in occasione del gol dell’Atalanta.