Pagelle Tuttosport: Tatarusanu il migliore, bene anche Calabria, Tomori e Tonali. In difficoltà Ballo-Touré

Nelle pagelle odierne di Tuttosport dopo il derby di ieri sera, il voto più alto è per Tatarusanu (7,5), decisivo nel primo tempo quando ha parato un rigore a Lautaro Martinez. Prestazione positiva (6,5) anche di Calabria, Tomori, Tonali, Bennacer e Saelemaekers, sufficienza piena invece per Kalulu, Krunic, Leao e Rebic. Mezzo voto in meno (5,5) per Kjaer, Diaz, Kessie e Ibrahimovic, mentre il giudizio più basso è per Ballo-Touré che ha preso 5.