Pagelle Tuttosport: Theo, che doppietta! Prestazione super anche di Kalulu e Leao

Nelle pagelle odierna di Tuttosport, il premio di migliore in campo nelle file rossonere contro il Venezia va a Theo Hernandez, autore di una doppietta: il francese si è meritato così un bell'8. Ottima prestazione poi anche di Kalulu e Leao, i quali hanno preso 7. Mezzo voto in meno per Bakayoko, Rebic e Ibrahimovic, sufficienza piena invece per Maignan, Florenzi, Gabbia, Tonali e Messias. 5,5 per Diaz, 5 infine per Saelemaekers.