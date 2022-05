Pagelle Tuttosport: Theo e Leao volano, grande prestazione di Kessie, Kalulu e Tomori

MilanNews.it

Anche nelle pagelle odierne di Tuttosport, il voto più alto spetta ai marcatori rossoneri che hanno deciso la sfida di ieri contro l'Atalanta, vale a dire Theo Hernandez e Leao: entrambi hanno preso 7,5. Ottima prestazione, ma mezzo voto in meno, invece per Maignan, Kalulu, Tomori, Kessie e Bennacer. 6,5 per Krunic e Rebic, sufficienza piena (6) per Calabria, Saelemaekers, Messias, Tonali e Giroud.