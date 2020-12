Pagelle Tuttosport: Theo il migliore, bene anche Calhanoglu. Rebic e Leao deludono

Secondo Tuttosport, il voto più alto in pagella dopo la sfida di ieri sera contro il Parma spetta ovviamente a Theo Hernandez, autore di una doppietta: il terzino francese si è meritato un bel 7,5. Molto bene anche Calhanoglu (7), il quale è stato molto sfortunato visto che ha colpito due traverse e un palo, e Calabria (6,5), che non ha quasi mai sofferto Gervinho. Sufficienza piena per Gigio, Kalulu, Romagnoli e Bennacer, mentre hanno preso 5,5 Kessie, Castillejo, Diaz e Hauge. Male, infine, sia Rebic che Leao, i quali hanno preso entrambi 5.