Pagelle Tuttosport: Tonali domina il centrocampo, Rebic decisivo con due assist

Secondo Tuttosport, il premio di migliore in campo contro la Lazio nelle file rossonere va a Sandro Tonali, il quale ha dominato in mezzo al campo e per questo si è meritato un bel 7,5 in pagella. Stesso voto anche Ante Rebic, autore di due assist decisivi per i gol di Leao e Ibrahimovic. Mezzo voto in meno, ma prestazione altrettando positiva, per il portoghese e lo svedese, mentre hanno presto 6,5 Maignan, Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez, Saelemaekers e Diaz. Sufficienza piena per Florenzi, l'unica insufficienza è per Kessie (5,5) che ha sbagliato un rigore a fine primo tempo.