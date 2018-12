Pagelle Tuttosport - Zavorra Higuain, Castillejo da rispedire al mittente

Il quotidiano Tuttosport premia Rodríguez (voto 6.5) per la bella prova offerta contro la Fiorentina. Lo svizzero "gioca una delle sue migliori gare stagionale". Buone anche le prestazioni di Abate, Zapata, Romagnoli e José Mauri (voto 6). Male Donnarumma ("Non convince la posizione sul tiro di Chiesa"), così come Calabria, Suso e Cutrone (5.5 per loro). Negativa anche la prova di Higuain (voto 5), "zavorra più che aquilone", ma il peggiore è Castillejo (4.5), "da rispedire in tutta fretta al mittente".