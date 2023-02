Pagliuca: "Il motivo della crisi del Milan? Semplice, la pancia dei giocatori"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato dai colleghi di OA Sport, l'ex portiere dell'Inter, Gianluca Pagliuca, in vista del Derby di questa sera, ha parlato così della crisi di risultati che sta vivendo il Milan: "Il motivo? Semplice, la pancia piena dei giocatori. L’anno successivo alla vittoria di uno scudetto, se il gruppo non è abituato ad alzare trofei, può succedere. Per di più il Milan è una squadra giovane. Mentalmente, per loro, questa stagione è ancora più difficile da gestire. Quando scendi in campo ti senti diverso, non hai più la fame di prima e di conseguenza fai una corsa in meno per il compagno. Viene meno quello spirito di sacrificio che fa la differenza tra vittoria e sconfitta. Solo alla Juventus non succede quasi mai”.