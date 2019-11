Luca Pagni, intervenuto su Radio 24 durante "Tutti Convocati", ha parlato così della suggestione ibra per il Milan: "Ibra al Milan resta un'operazione complicata. Sicuramente deciderà il giocatore. Bologna è vicina a Milano...Al Napoli andrebbe bene per sistemare lo spogliatoio. Il dubbio è quanto può durare in campo".