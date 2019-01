Pagni: "Non nascondiamoci: esiste un problema Higuain. Ma se va al Chelsea lo decide il Milan"

Il Bollettino lo vuole dire senza giri di parole e senza prendere in giro nessuno: il Milan ha un problema. E il suo nome è Gonzalo Higuain. Un dirigente avveduto come Leonardo Nascimento de Arujo non parla a caso. Non sceglierà le parole con il bilancino del farmacista o con la Treccani in mano, ma di sicuro i concetti espressi ieri durante la presentazione di Lucas Paquetà non sono stati scelti a caso. E la volontà di lanciare messaggi al giocatore (e forse anche al procuratore e ad eventuali emissari di altre società) è stata altrettanto evidente.

“Ha vissuto un momento difficile, lo avete visto tutti. Ora deve ricaricare le batterie, lasciarsi tutto alle spalle e ricominciare a pedalare”.

L’interpretazione “ottimistica” è la seguente: ora che si è sbloccato, deve ripartire (pedalare) proprio dal gol con la Spal per dimostrare di essere un campione e non farsi più abbattere. Anche perchè fra pochi giorni avrà due grande occasioni a sua disposizione: trascinare i compagni al superamento del turno conto la Samp (partita per nulla facile contro una squadra in forma e per di più in trasferta) e “vendicarsi” della Juve per cancellare il rigore fallito a San Siro. “Deve assumersi le sue responsabilità”, come ha detto sempre Leonardo.

Ma bisogna valutare anche un’altra possibile interpretazione: Higuain deve decidere cosa fare da grande. E, soprattutto, dove. Sarà un caso se un paio d’ore dopo le dichiarazioni di Leonardo, è uscita una indiscrezione sul sito di Marca, uno dei giornali sportivi più seguiti d’Europa, secondo cui il giocatore argentino avrebbe già raggiunto un accordo con il Chelsea, il cui contenuto sarebbe addirittura annunciato a ore?

Il Bollettino usa il condizionale solo perché riporta notizie di altri. Nello specifico, Marca è molto sicuro e la notizia è stata rilanciata anche dalla Bbc.

Quindi non si può far finta di nulla. Poi, può essere che non accada nulla e il Pipita rimanga a Milanello. Ma di sicuro nelle ultime ore qualcosa è successo: che sia tornato svogliato alla ripresa degli allenamenti? Che il Milan effettivamente abbia ricevuto una offerta?

La cosa certa è che a trattare in primis sarà il club rossonero. Non si pagano 18 milioni per un prestito senza avere diritto di parlare per primi. Il Chelsea – nel caso – dovrà per prima cosa liquidare il Milan (e magari aggiungere qualcosa) e poi deve anche ottenere il via libera della Juve.

Potrebbe arrivare in cambio Alvaro Morata? Il Bollettino non ne ha contezza. Di sicuro il Milan ci guadagnerebbe dal punto di vista anagrafico. Dal punto di vista tecnico potrebbe essere uno scambio alla pari. Anche se il tipo di gioco è diverso ed è meno prolifico. Alla pari, i difetti di personalità: anche allo spagnolo viene rimproverato di non averne molta.

Per cui nessun allarme, ma non illudiamoci che sotto il tappeto non ci sia un po’ di polvere da qualche parte…..