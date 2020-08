Pagni: "Una società seria non si fa dare lezioni di serietà da Raiola"

Luca Pagni, nel consueto 'Bollettino' sul proprio blog, ha detto la propria opinione sulle parole di Mino Raiola, reo di aver accusato il Milan di avere poco stile e di aver asserito che il rinnovo di Ibrahimovic non sia una questione economica. Il giornalista de La Repubblica ha spiegato anche come dovrebbe fare il club rossonero secondo lui: i dirigenti di via Aldo Rossi dovrebbero spiegare a Donnarumma e Ibrahimovic l'importanza di scegliere con la propria testa. Una società seria non può prendere lezioni di stile da un agente che ha sempre pensato al benessere economico di sè stesso e dei propri assistiti, ma molto meno alla carriera di questi ultimi.