Palermo, Graves: "Voglio diventare un grande giocatore come Kjaer"

Simon Graves, arrivato dal Randers e che si è legato al Palermo fino al 2027, si è così espresso durante la conferenza stampa di presentazione: "Conosco Kjaer, voglio diventare un grande giocatore come lui, gioco nella sua stessa posizione e spero di ripercorrerne le tappe. So che anche lui è venuto qui molto piccolo, voglio provare a fare il meglio possibile per crescere e aiutare la squadra. Sono in una società prestigiosa, sono felice di essere qui. Essere ingaggiati dal Palermo è una grande soddisfazione, mi seguivano da un po' e già solo questo era motivo di orgoglio".