Palladino: "Ho incontrato Romagnoli: ecco cosa mi ha detto sul lavoro in vista di Milan-Lecce"

Raffaele Palladino, ritiratosi come calciatore da pochi giorni, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del lavoro che dovrà sostenere Pioli in vista di Milan-Lecce: "Ha pochissimo tempo per lavorare con l'intera rosa. Questa mattina ho incontrato Romagnoli, di ritorno dalla Nazionale, e mi diceva che lui, avendo giocato ieri con l'Italia, oggi non si allenerà e conoscera il mister. Domani, poi, farà qualcosina e poi ci sarà solamente il giorno della rifinitura. Secondo me Pioli farà più delle cose teoriche e con la visione di video, più che delle cose pratiche".