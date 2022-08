Pallone d'Oro 2022, Leao del Milan è tra i finalisti

La testata FranceFootball, organizzatrice del Pallone d'Oro, sta rendendo noti man mano i nominati per il Pallone d'Oro 2022. Tra i primi pubblicati c'è anche il nome di Rafael Leao, stella del Milan e miglior giocatore della passata stagione in Serie A.

Here are our first nominees for the 2022 #BallondOr!



🇧🇪 Thibaut Courtois@realmadrid



🇵🇹 Rafael Leão@acmilan



🇫🇷 Christopher Nkunku@RBLeipzig



🇪🇬 Mohamed Salah@LFC



🇩🇪 Joshua Kimmich@FCBayern pic.twitter.com/Pxe7v5lBpS