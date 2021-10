Pallone d'Oro, Jorginho sogna il dribbling a Messi e Cristiano Ronaldo

C’è mezza Nazionale italiana ma è molto difficile che tra i cinque azzurri candidati al Pallone d’oro ci sia anche il vincitore dell’edizione 2021, scrive il Corriere della Sera. L'unico che ci spera davvero è Jorginho, però sarà durissima scalfire il dualismo Messi-Ronaldo, fermo sul 6-5 per l’argentino. Tra i possibili vincitori c’è comunque anche Robert Lewandowski, bomber polacco del Bayern Monaco. Cosa avrebbe dovuto fare di più Jorginho per essere il favorito numero uno? A 29 anni ha raggiunto la piena maturità e essere tra i favoriti e salire sul podio per lui rappresenta già un successo.