Pallone d'oro, Lewandovski si candida: 176 gol nelle ultime 175 partite giocate

Il Pallone d’Oro torna di moda dopo che nella stagione 2019/2020 non è stato assegnato a causa della pandemia da Covid-19. In tanti pensano che a vincere il trofeo in quell’edizione sarebbe stato Robert Lewandovski, grande protagonista del Bayern Monaco schiaccia sassi. Lewandovski pur non vedendosi assegnato il trofeo non ha fatto una piega, anzi, ha continuato a segnare una valanga di gol, sia con il suo club che con la Nazionale della Polonia. Infatti, dalla stagione 2018/2019, compresa la Nazionale, il classe 1988 ha disputato 175 partite mettendo a segno 176 gol. Una regolarità impressionante, che catapulta Lewandovski fra i favoriti anche per quest’anno. Dovrà battere la concorrenza di Leo Messi, Jorginho e Karim Benzema, che appaiono fra i favoriti di questa edizione.