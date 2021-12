Pallone d'oro, Lewandowski: "Triste per il secondo posto"

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - Dopo il secondo posto nella classifica del Pallone d'oro 2021 Robert Lewandowski ha detto la sua in una breve intervista a Kanał Sportowy. "C'era tristezza, non c'è niente da nascondere. Non posso dire di essere rimasto soddisfatto, anzi. mi sento insoddisfatto", ha confessato l'attaccante del Bayern Monaco, secondo quanto riporta il sito del media polacco Wprost. " Essere così vicino, competere con Lionel Messi...Ovviamente rispetto come gioca e cosa ha ottenuto. Il fatto stesso di poter competere con lui mi mostra il livello che sono riuscito a raggiungere. Ma in effetti, mi sono sentito triste ed è stato un bene che non abbiamo avuto una partita a metà della settimana dopo il gala". Riguardo alla possibile assegnazione posticipata del Pallone d'oro 2020 sollecitata per lui da Messi, il capitano della nazionale polacca ha aggiunto: "Spero che la sua dichiarazione fosse sincera, non parole vuote. Tuttavia, l'idea non mi entusiasma". (ANSA).