Pallone d'Oro, Messi ha battuto Van Dijk per sette voti

Soltanto sette voti tra Lionel Messi e Virgil van Dijk. In edicola oggi, France Football ha pubblicato la classifica definitiva del Pallone d'Oro, con tutti i voti ricevuti. L'argentino ha ricevuto 686 punti, a fronte dei 679 del difensore olandese. Nettamente più staccato Cristiano Ronaldo, 210 punti sotto l'eterno rivale.

La classifica definitiva

1 - Lionel Messi (Barcellona), 686 punti

2 - Virgil van Dijk (Liverpool), 679

3 - Cristiano Ronaldo (Juventus), 476

4 - Sadio Mané (Liverpool), 347

5 - Mohamed Salah (Liverpool), 178

6 - Kylian Mbappé (Psg), 89

7 - Alisson (Liverpool), 67

8 - Robert Lewandowski (Bayern Monaco), 44

9 - Bernado Silva (Manchester City), 41

10 - Riyad Marhez (Manchester City), 33

Determinanti i voti di Africa, Oceania e CONCACAF. In Europa, infatti, van Dijk ha ampiamente sconfitto Messi (231 punti a 194). Stesso discorso in Asia, dove il centrale del Liverpool ha racimolato 155 punti a fronte dei 134 della Pulce. E tutto sommato in Sud America la vittoria di Messi non è stata così schiacciante (47 punti a 39). A determinare l'assegnazione, di fatto, sono state le altre confederazioni, a partire dall'Africa, dove è pesato l'ampio gradimento nei confronti di Mané (187 punti per Messi, soltanto 154 per Van Dijk, con l'attaccante senegalese secondo a 170), Oceania (Messi 22, Van Dijk 14) nonché America del Nord e Caraibi (102 punti per Messi, 86 per Van Dijk).